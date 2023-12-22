Петербургский пенсионер продал квартиру и лишился 8 млн рублей

Он перевёл всё на "безопасный" счет.

Разыскиваются подозреваемые в мошенничестве в отношении пожилого мужчины, проживающего в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщили в МВД.

По словам 77-летнего петербуржца, в период с 29 ноября 2023 года по 15 апреля 2024 года неизвестные под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедили его перевести на безопасные счета сбережения в размере 1,4 млн рублей. Также пенсионер перевёл 6,8 млн рублей, вырученные от продажи квартиры. Материальный ущерб составил 8,2 млн рублей.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее пенсионерка с проспекта Науки передала курьеру 5,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv