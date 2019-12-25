Новый бюджетный смартфон от Apple выйдет в этом месяце

Гаджет будет стоить около 400 долларов (31 тысяча рублей)

Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года. Об этом Поссер сообщил в Twitter.

Новый смартфон было решено показать 15 апреля, а уже 22 числа начинать отгрузку гаджетов в магазины. То есть к концу месяца новый яблочный продукт появится в продаже.

При этом названные сроки могут быть скорректированы из-за ситуации с пандемией коронавируса. Также Apple направит своим сотрудникам iMac, чтобы они могли обрабатывать заказы клиентов удаленно.

Смартфон будет выглядеть как iPhone 8, но с 4,7-дюймовым экраном, 3 ГБ оперативной памяти, одинарной камерой. Гаджет будет стоить около 400 долларов (31 тысяча рублей)

Согласно ранним слухам, бюджетный смартфон планировалось показать 31 марта и начать продавать в начале апреля.

Ранее в американском магазине появились чехлы для iPhone 9.