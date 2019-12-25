Стало известно, когда в России подешевеет «борщевой набор»

Динамика цен связана с сокращением внутренних запасов.

В Минэкономразвития заявили, что сейчас основные ингредиенты "борщевого набора" импортируются. Цены на них снизится должны в конце июня после сбора нового урожая. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Оксану Лут.

Отмечается, что с начала года цены на морковь выросли в 2,4 раза, на картофель – в два раза. В целом инфляция в конце июня ускорилась на 0,23%. Это выше показателя в предыдущие две недели.

Статистику проанализировали на совещании в Минэкономразвития. По словам Лут, динамика цен связана с сокращением внутренних запасов продукции в преддверии поступления нового урожая.

Она подчеркнула, что снижение цен на ингредиенты "борщевого набора" ожидается в июле-августе.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня объяснил, почему почему в отечественных магазинах эквадорские бананы стоят дешевле моркови. По его словам, это связано с тем, что произведенной на территории РФ в 2020 году продукции не хватило для потребления внутри страны.

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