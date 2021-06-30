Путин объяснил, почему бананы стоят дешевле моркови

К главе государства обратились прямо из продуктового магазина.

Президент России Владимир Путин объяснил, почему в отечественных магазинах эквадорские бананы стоят дешевле моркови. Об этом он сообщил в ходе прямой линии. К главе государства обратились с вопросом из продуктового магазина, в котором бананы стоили 70 рублей за килограмм, а морковь – 110.

По его словам, это связано с тем, что произведенной на территории РФ в 2020 году продукции не хватило для потребления внутри страны. Однако российский лидер отметил, в текущем году ситуация может улучшиться.

У нас своей продукции не хватило - в прошлом году мы произвели картошки, например, на 19 с лишним миллионов тонн. В этом году будет примерно 22 миллиона. Надеюсь, нам хватит с лихвой. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что объем производства овощей и фруктов является одним из вопросов при развитии сельского хозяйства РФ. По его словам, в настоящее время свинина и курица в избытке, поэтому этого хватит в том числе на экспорт.

Путин выразил надежду, что грядущий новый урожай приведет к снижению цен на овощи.

Ранее российский лидер прокомментировал рост цен на продукты.

Видео: прямая линия с Владимиром Путиным