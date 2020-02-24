Стало известно, когда состоятся выборы нового лидера ХДС в Германии

В этот день в Берлине пройдет однодневный съезд партии.

Появилась дата выборов лидера правящей в Германии партии "Христианско-демократический союз". Выборы состоятся 25 апреля, заявила нынешний председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

В этот день в столице Германии состоится однодневный съезд партии, делегаты которого определятся с ее лидером. С процедурой согласно руководство и возможные кандидаты. Пока в числе возможных кандидатур – четыре человека: Норберт Рёттген, Фридрих Мерц, Армин Лашет и Йенс Шпан.

Ранее мы сообщали о том, что Германия и Россия договорились о создании совместной группы по энергетике. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на российско-германской конференции в Берлине, пишет ТАСС. Альтмайер отметил, что проект "Северный поток-2" важен не только для России, но и для Германии.

Видео: Youtube / Phoenix