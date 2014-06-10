Стало известно, когда откроют станцию метро "Технологический институт-1"

Дату переносили несколько раз. Теперь открытие запланировали на 10 января.

Капитальный ремонт станции "Технологический институт-1" обещают завершить в ближайшие сроки. Открытие вестибюля запланировали на 10 января 2022 года. Об этом сообщили на портале "Невские Новости" со ссылкой на председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрея Левакина.

Напомним, что ремонт эскалаторов и вестибюля "Технологического института-1" начали еще в апреле прошлого года. В рамках проекта проводится реконструкция зала ожидания поездов, устанавливаются четыре новых эскалатора.

Ремонт планировали закончить еще в конце 2020 года, но работы затянулись до сентября 2021 года. Потом сроки сдачи проекта повторно перенесли.

В ноябре стало известно, что реконструкцию станции "Технологический институт-1" выполнили на 90%. Тогда в ведомстве заявили, что подрядчик соблюдает график и дополнительного переноса сроков сдачи станции не предвидится.

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Фото: Piter.tv