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На улице Морской Пехоты появится светофор
Сегодня, 19:04
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На улице Морской Пехоты появится светофор

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Горожане попросили обеспечить безопасность перехода магистрали у реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Глава Петербурга Александр Беглов пообещал жителям установить на улице Морской Пехоты светофор. Об этом он заявил во время прямой линии в субботу, 25 декабря.

Около реабилитационного центра для детей-инвалидов в скором времени появится временный светофор, чуть позже специалисты поставят постоянный. Задачей займется вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Беглов назвал себя "самым главным ответственным" по уборке снега в Петербурге.

Фото: Pexels

Теги: безопасность на дорогах, временный светофор, прямая линия с бегловым, улица морской пехоты, цице-губернатор максим соколов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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