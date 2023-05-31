С 15 августа ограничивается движение по улице Морской Пехоты

В Кировском районе ремонтируют дороги. В связи с работами ограничат проезд по улице Морской Пехоты от проспекта Маршала Жукова до проспекта Стачек, включая боковой проезд и перекрестки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Ограничения будут действовать с 15 августа до 8 октября. Кроме того, ограничат движение по Перевалочной улице от Угольного моста до проспекта Маршала Жукова.
Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что на перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение.
Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ
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