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С 15 августа ограничивается движение по улице Морской Пехоты
Сегодня, 11:12
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С 15 августа ограничивается движение по улице Морской Пехоты

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Ограничения будут действовать с 15 августа до 8 октября.

В Кировском районе ремонтируют дороги. В связи с работами ограничат проезд по улице Морской Пехоты от проспекта Маршала Жукова до проспекта Стачек, включая боковой проезд и перекрестки. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать с 15 августа до 8 октября. Кроме того, ограничат движение  по Перевалочной улице от Угольного моста до проспекта Маршала Жукова.

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки. 

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что на перекрестке Панфилова и Среднеохтинского проспекта ограничат движение.

Фото: Pxhere, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, ограничат проезд, улица морской пехоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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