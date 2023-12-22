Сквер на улице Морской Пехоты будет благоустроен к июню

Дорожки будут вымощены новой плиткой, засеют газон, высадят кустарники и деревья.

В Кировском районе к 15 июня 2024 года появится сквер. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга 23 апреля.

На данный момент территория у дома 4 по улице Морской Пехоты не отличается от многих подобных скверов города. На участке – трава, несколько скамеек, деревья и кустарники, однако скоро его обновят для жителей микрорайона.

Дорожки будут вымощены новой плиткой, засеют газон, высадят кустарники и деревья. Речь идет о вишне сахалинской "Саржента", кленах, рябине, яблонях, сирени, дарене белом, смородине альпийской и об иве. Для владельцев автомобилей обновят зону парковки.

Ордер для проведения работ в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" ГАТИ уже выдала.

Ранее на Piter.TV: новый сквер появится на Васильевском острове.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга