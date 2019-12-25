Реконструкцию станции "Технологический институт-1" выполнили на 90%

Все эскалаторы полностью смонтированы. Станцию должны сдать в декабре.

В пятницу, 26 ноября, в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что реконструкцию станции метро "Технологический институт-1" выполнили на 90%. Срок сдачи перенесли с сентября на декабрь.

Специалисты прокладывают кабели, после чего проведут пусконаладочные работы. Также близятся к завершению реставрационные работы в наземном вестибюле. Ремонт начался в апреле 2020 года. Из-за банкротства производителя эскалаторного оборудования ЗАО "СМУ-9 "Метрострой", не выполневшего обязательства, пришлось сдвигать график работ и корректировать документацию. На данный момент эскалаторы полностью смонтированы.

В ведомстве уточнили, что подрядчик соблюдает график и дополнительного переноса сроков сдачи станции не предвидится.

Также на станции метро "Волковская" пройдет капитальный ремонт эскалатора в 2022 году.

Фото: Piter.tv