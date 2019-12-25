На станции метро "Волковская" пройдет капитальный ремонт эскалатора в 2022 году

Разрешенный срок проведения работ — 3 месяца.

В 2022 году эскалатор на станции метро "Волковская" отправится на капитальный ремонт. Государственная административно-техническая инспекция выдала разрешительную документацию на проведение работ.

Разрешение будет действовать с 17 января по 18 апреля. Заказчиком выступает СПб ГУП "Петербургский метрополитен".

В следующем году капитальный ремонт будет проходить на станции "Московская-2". В последующие годы масштабное обновление пройдет на "Удельной", "Ладожской", "Озерках" и "Технологическом институте-2".

Капительный ремонт станции "Маяковская" завершится в начале декабря.

Фото: Piter.TV