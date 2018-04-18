Стало известно, когда Эрмитаж не будет принимать посетителей

Музей будет закрыт три дня.

Стало известно, как будет работать в Эрмитаж на новогодних каникулах. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Петербуржцев не пустят в учреждение 1 января. Также горожане не смогут попасть в музей 2 и 9 января. Все комплексы Эрмитажа будут закрыты.

Piter.tv составил для читателей список мест, где можно будет провести время на праздниках. Так, например, в городе на Неве будут открыты катки и ярмарки. Также можно посмотреть бесплатные ледовые шоу на Елагином острове.

Ранее на Piter.tv: эксперт рассказал, как украсить дом, чтобы не пострадали домашние животные.

Фото: Piter.tv