Эксперт рассказал, как украсить дом, чтобы не пострадали домашние животные

Владелица приюта для кошек “Надежда”, зоозащитница Надежда Николаева рассказала Piter.tv, на что нужно обращать внимание владельцам животных при создании рождественской атмосферы в квартире, чтобы праздник не обернулся трагедией.

Новогодняя ель

К выбору главного атрибута праздника нужно подходить ответственно. Лучше отдать предпочтение искусственному дереву, потому что они менее опасны, чем живые елки. Иголки настоящих елей могут закупорить кишечник животного и поранить десна, если питомец решит попробовать хвою на вкус. Кроме того, важно использовать устойчивую подставку для дерева, чтобы новогодний атрибут не упал на домашнюю кошку или собаку.

Елочные игрушки

По словам зоозащитницы Надежды Николаевой, кошки никогда не проходят мимо елки, украшенной игрушками. Владельцам животных нельзя покупать стеклянные шары: осколки разбитой игрушки могут впиться в лапки и глаза пушистого друга. В зоне досягаемости питомца лучше повесить мягкие и пластиковые украшения.

Хорошая идея для досуга – сделать безопасную игрушку на елку своими руками. Это еще и вариант для семейного вечера. Надежда Николаева, владелец приюта "Надежда"

Электрическая гирлянда

Мигающие огоньки привлекают внимание животных. А если гирлянду еще и можно потрогать, превратить в "веревочку" для игры, то она становится опасна для хвостатых. Декоративная тесьма, включенная в розетку, грозит электротравмой для котов. Поэтому лучше всего украшение вешать вне зоны досягаемости животных.

Фото: ВКонтакте / приют "Надежда"

Мишура

Дождик и мишура очень опасны для домашних животных. Например, кошки часто жуют эти украшения. Липкий материал прилипает к шершавому языку питомца, в результате чего он просто не может выплюнуть свою "добычу". Длинные ленты могут не только оставить порезы в пасти, но и травмировать внутренние органы животного. Обычно дождик попадает в желудок и, как правило, не может покинуть его самостоятельно. Если материал проходит дальше по пищеварительной системе, то вызывает кишечную непроходимость.

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Фото: Pxhere