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В Петербурге малыш получил ожоги от электрической гирлянды
Сегодня, 11:44
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В Петербурге малыш получил ожоги от электрической гирлянды

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Маленький мальчик обжег ручки.

В субботу вечером, 24 декабря, на проспекте Ветеранов 5-летний ребенок получил серьезный ожог. Причиной травмы стала неисправная электрическая гирлянда, с которой играл малыш. 

По информации Piter.tv, маленький петербуржец обжег ручки. Ему понадобилась помощь медиков. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести с электрическим ожогом обеих кистей.

Ситуацией заинтересовалась полиция. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин заинтересовался ситуацией с падением глыбы льда на студентку в Петербурге.

Фото: Pxhere

Теги: новогодние развлечения, ожог, опасные украшения, скорая, электрическая гирлянда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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