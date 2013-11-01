В Петербурге малыш получил ожоги от электрической гирлянды

Маленький мальчик обжег ручки.

В субботу вечером, 24 декабря, на проспекте Ветеранов 5-летний ребенок получил серьезный ожог. Причиной травмы стала неисправная электрическая гирлянда, с которой играл малыш.

По информации Piter.tv, маленький петербуржец обжег ручки. Ему понадобилась помощь медиков. Ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести с электрическим ожогом обеих кистей.

Ситуацией заинтересовалась полиция. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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Фото: Pxhere