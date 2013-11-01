Бастрыкин заинтересовался ситуацией с падением глыбы льда на студентку в Петербурге

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. У нее выявили сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Глава Следственного комитета РФ потребовал доложить о ходе доследственной проверки по факту инцидента с петербургской студенткой, на которую упала глыба льда и снега на Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи Главного следственного управления СК России по Петербургу сейчас выясняют обстоятельства случившегося. По словам пострадавшей, ей на голову упала большая льдина, когда она возвращалась домой после учебы в университете. Скорую вызвали одногруппники девушки.

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. У нее выявили сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere