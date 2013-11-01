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Бастрыкин заинтересовался ситуацией с падением глыбы льда на студентку в Петербурге
Сегодня, 10:37
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Бастрыкин заинтересовался ситуацией с падением глыбы льда на студентку в Петербурге

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Пострадавшей понадобилась помощь медиков. У нее выявили сотрясение головного мозга и  ушиб мягких тканей головы. 

Глава Следственного комитета РФ  потребовал доложить о ходе доследственной проверки по факту инцидента с петербургской студенткой, на которую упала глыба льда и снега на Садовой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Следователи Главного следственного управления СК России по Петербургу сейчас выясняют обстоятельства случившегося. По словам пострадавшей, ей на голову упала большая льдина, когда она возвращалась домой после учебы в университете. Скорую вызвали одногруппники девушки. 

Пострадавшей понадобилась помощь медиков. У нее выявили сотрясение головного мозга и  ушиб мягких тканей головы. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere

Теги: бастрыкин, коммунальщики, на девушку упала глыба льда, садовая улица, следственный комитет, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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