В квартире на улице Типанова до полусмерти избили пенсионерку

Пожилая женщина умерла в больнице спустя сутки после госпитализации.

В Московском районе 80-летняя пенсионерка попала в больницу с множеством травм. Пожилую женщину доставили в городской стационар № 26 из квартиры на улице Типанова. Травмы женщины оказались несовместимы с жизнью.

По информации Piter.tv, пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, острыми пластинчатыми субдуральными гематомами лобной и теменной областей с двух сторон. По предварительной информации, женщину кто-то серьезно избил дома.

Ранним утром 23 декабря пожилая женщина скончалась на больничной койке. Делом заинтересовалась полиция. Сейчас правоохранители выясняют, кто нанес увечья бабушке.

Ранее на Piter.tv: на Садовой улице глыба льда упала на голову студентки.

Фото: Piter.tv