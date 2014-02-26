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В квартире на улице Типанова до полусмерти избили пенсионерку
Сегодня, 10:25
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В квартире на улице Типанова до полусмерти избили пенсионерку

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Пожилая женщина умерла в больнице спустя сутки после госпитализации.

В Московском районе 80-летняя пенсионерка попала в больницу с множеством травм. Пожилую женщину доставили в городской стационар № 26 из квартиры на улице Типанова. Травмы женщины оказались несовместимы с жизнью. 

По информации Piter.tv, пострадавшая была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, острыми пластинчатыми субдуральными гематомами лобной и теменной областей с двух сторон. По предварительной информации, женщину кто-то серьезно избил дома. 

Ранним утром 23 декабря пожилая женщина скончалась на больничной койке. Делом заинтересовалась полиция. Сейчас правоохранители выясняют, кто нанес увечья бабушке.

Ранее на Piter.tv: на  Садовой улице глыба льда упала на голову студентки.

Фото: Piter.tv

Теги: улица типанова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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