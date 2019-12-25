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На Садовой улице глыба льда упала на голову студентки
Сегодня, 16:59
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На Садовой улице глыба льда упала на голову студентки

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Сход снега с крыши произошел на Садовой улице. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга.

Сегодня, 24 декабря, в Адмиралтейском районе на петербурженку упала с крыши глыба льда со снегом. Инцидент произошел, когда девушка шла домой после пар в университете. Скорую вызвали одногруппники пострадавшей, рассказали в Telegram-канале "78 | НОВОСТИ".

Сход снега с крыши произошел на Садовой улице. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Сейчас жительницу города беспокоят головные боли, тошнота и небольшая потеря памяти. 

Девушка заявила, что обязательно обратиться в полицию. Она не хочет, чтобы еще кто-то получил травмы из-за плохой работы коммунальщиков.

Ранее на Piter.tv: в Луге 50-летний мужчина получил травму головы из-за схода наледи и снега с крыши.

Фото: Piter.tv

Теги: коммунальщики, полиция, снег на крыше, сосульки, уборка снега
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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