На Садовой улице глыба льда упала на голову студентки

Сход снега с крыши произошел на Садовой улице. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга.

Сегодня, 24 декабря, в Адмиралтейском районе на петербурженку упала с крыши глыба льда со снегом. Инцидент произошел, когда девушка шла домой после пар в университете. Скорую вызвали одногруппники пострадавшей, рассказали в Telegram-канале "78 | НОВОСТИ".

Сход снега с крыши произошел на Садовой улице. Пострадавшая получила сотрясение головного мозга. Сейчас жительницу города беспокоят головные боли, тошнота и небольшая потеря памяти.

Девушка заявила, что обязательно обратиться в полицию. Она не хочет, чтобы еще кто-то получил травмы из-за плохой работы коммунальщиков.



Ранее на Piter.tv: в Луге 50-летний мужчина получил травму головы из-за схода наледи и снега с крыши.

Фото: Piter.tv