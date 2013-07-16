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В Луге 50-летний мужчина получил травму головы из-за схода наледи и снега с крыши
Сегодня, 9:58
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В Луге 50-летний мужчина получил травму головы из-за схода наледи и снега с крыши

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Сейчас пострадавший находится в реанимации.

В Ленобласти с крыши снег и наледь с крыши упали на голову местному жителю. Инцидент произошел в Луге. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по 47-му региону. 

Тяжелая масса травмировала голову 50-летнего мужчины. Пострадавший попал в больницу. Он получил черепно-мозговую травму и сейчас находится в реанимации.

Правоохранители завели уголовное дело на коммунальщиков после инцидента. В пресс-службе ведомства напомнили  представителям жилищно-коммунальной сферы о необходимости очищения крыш от  сосулек, снега и наледи.

Ранее на Piter.tv: наледь разбила лобовое стекло красной машине на набережной Фонтанки.

Фото: Pxhere

Теги: коммунальщики, луга, получил травму головы, попал в больницу, сход снега с крыши
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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