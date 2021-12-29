Стало известно, какую погоду ждать в конце февраля петербуржцам

Циклоны с Атлантики будут "диктовать правила" водителям.

Конец февраля запомнится петербуржцам температурными скачками и мокрым снегом. Об этом сообщил метеоролог Юрий Куткевич "Невским Новостям".

Атлантические циклоны принесут в воскресенье и понедельник "нулевую" температуру и спокойную погоду. Осадков в эти дни быть не должно. В ночь на 22 февраля столбики термометров покажут -3 градуса. Но днем вновь потеплеет до 0. В праздничный выходной, 23 февраля, похолодает до -5...-7 градусов. Вечером в четверг и днем в пятницу петербуржцы будут наблюдать температурные качели. В эти дни в городе потеплеет. Кроме того, в Северной столице выпадет мокрый снег.

На дорогах из-за непогоды образуется наледь. Водителям придется принимать "условия" природы.

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