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В марте в Петербурге температура может превысить климатическую норму
Сегодня, 15:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В марте в Петербурге температура может превысить климатическую норму

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При этом ожидаются обильные осадки.

Несколько дней остается до прихода календарной весны. О погоде в начале марта "Невским Новостям" рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.

По предварительному прогнозу над Петербургом в марте буду господствовать циклоны. Температура превысит климатическую норму, воздух будет прогреваться до +2..+4 градусов. При этом ожидаются обильные осадки.

Также, как отметила синоптик, согласно многолетним наблюдениям, средняя температура в марте составляет минус 2,2 градуса.

Фото: Piter.tv

Теги: весна, март, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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