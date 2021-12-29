В марте в Петербурге температура может превысить климатическую норму

Несколько дней остается до прихода календарной весны. О погоде в начале марта "Невским Новостям" рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Петербурга Наталья Мироничева.
По предварительному прогнозу над Петербургом в марте буду господствовать циклоны. Температура превысит климатическую норму, воздух будет прогреваться до +2..+4 градусов. При этом ожидаются обильные осадки.
Также, как отметила синоптик, согласно многолетним наблюдениям, средняя температура в марте составляет минус 2,2 градуса.
Фото: Piter.tv
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