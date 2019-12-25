Стало известно, какую погоду ждать в Петербурге на следующей неделе

Жители скоро уберут пуховики в шкафы.

Циклон Quella с запада принес в Северную столицу пасмурную и дождливую погоду. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов порталу 78.ru.

По словам специалиста, в субботу в Северной столице выпадет мокрый снег. Однако в третьей декаде месяца, которая вот-вот наступит, циклон Spiro принесет потепление и солнечную погоду. Так, в воскресенье в Петербург придут долгожданные +10...+15 градусов. Подует восточный, северо-восточный слабый ветер. В ближайшие дни горожане смогут насладиться весенней погодой.

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