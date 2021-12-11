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В Вербное воскресенье запустят дополнительные автобусы в Петербурге
Сегодня, 14:30
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В Вербное воскресенье запустят дополнительные автобусы в Петербурге

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Количество автобусов планируют увеличить на маршрутах №№ 90, 138, 195, 397 и 398.

В предстоящее воскресенье, 17 апреля, православные жители Петербурга будут отмечать Вербное воскресенье. В связи с праздником в городе запустят дополнительные автобусы, которые будут курсировать до кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе СПБ ГУП "Пассажиравтотранс". 

Количество автобусов планируют увеличить на маршрутах №№ 90, 138, 195, 397 и 398. Всего будет выделено восемь дополнительных автобусов. 

Ранее на Piter.tv: житель Мурино собрался доехать до Владивостока на самокате.

Фото: Pexels

Теги: вербное воскресенье, запустят дополнительные автобусы, православие, церковный праздник
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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