В Вербное воскресенье запустят дополнительные автобусы в Петербурге

Количество автобусов планируют увеличить на маршрутах №№ 90, 138, 195, 397 и 398.

В предстоящее воскресенье, 17 апреля, православные жители Петербурга будут отмечать Вербное воскресенье. В связи с праздником в городе запустят дополнительные автобусы, которые будут курсировать до кладбищ. Об этом сообщили в пресс-службе СПБ ГУП "Пассажиравтотранс".

Количество автобусов планируют увеличить на маршрутах №№ 90, 138, 195, 397 и 398. Всего будет выделено восемь дополнительных автобусов.

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