В МИД России напомнили о гонениях Киева на представителей УПЦ.

Москва не бросит православных людей, находящихся на украинской территории в беде. наше государство будет бороться за восстановление прав канонической православной церкви. справедливое урегулирование регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на торжественном приеме по случаю православной Пасхи.

Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат заметил, что киевский режим не оставляет в покое каноническое православие. На протяжении многих лет со стороны местных властей происходит гонение на крупнейшую конфессию страны (Украинскую православную церковь). В МИД РФ заметили, что УПЦ чиновники с банковой практически подвели к юридической ликвидации. Спикер добавил, что на Украине не прекращаются захваты храмов, вандализм, нападения на священников и прихожан. Одним из примеров кощунственной деятельности властей служат надругательства над чувствами верующих путем организации в главной обители страны - Киево-Печерской лавре. Там прошли мероприятия, направленные на "инвентаризацию и проверку исторической и научной ценности мощей святых".

Лавров: Путин подтвердил Трампу цель в справедливом урегулировании на Украине.

Фото и видео: МИД России