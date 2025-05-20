Глава МИД РФ оценил недавний контакт Белого дома и Кремля.

Российский президент Владимир Путин по результатам телефонного разговора с американским коллегой-республиканцем Дональдом Трампом подтвердил нацеленность Москвы на справедливое урегулирование регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделал министр по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на торжественном приеме по случаю православной Пасхи. Чиновник рассказал собравшимся о твердом стремлении нашего государства добиться справедливости в созданном западниками кризисе.

Эта позиция была со всей определенностью в очередной раз подтверждена вчера президентом Путиным по итогам его телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Трампом. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что глава государства рассказал журналистам, что его телефонный разговор с Дональдом Трампом длился более двух часов. Лидер страны охарактеризовал контакты как содержательные и откровенные. Лидер Белого дома в телефонном разговоре отметил, что Россия выступает за мирное урегулирование на Украине. В Кремле уточнили, что готовы работать с киевским режимом над меморандумом о будущем мирном договоре.

Лавров: Россию и страны мусульманского мира объединяет многое.

Фото и видео: МИД России