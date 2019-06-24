Лавров: Россию и страны мусульманского мира объединяет многое

По его словам, Россия продолжает расширять сотрудничество с мусульманскими странами в самых разных областях.

Россию и страны мусульманского мира объединяют многие вещи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам девятого форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС)

По его словам, Россия продолжает расширять сотрудничество с мусульманскими странами в самых разных областях. Лавров уточнил, что к этому относятся приверженность построению многополярного порядка, неприятие неоколониальных практик и уважение культурно-цивилизационного многообразия мира. Также глава МИД напомнил, что в конце июня нынешнего года Россия и ОИС отметят 20-летие принятия РФ в организацию в качестве наблюдателя.

Ранее мы сообщали, что Лавров провел телефонный разговор с Рубио.

Видео: МИД России