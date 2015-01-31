Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Госсекретарь США раскрыл детали общения с российскими министром по телефону.

Соответствующей информацией иностранный дипломат из Вашингтона поделился в рамках брифинга с местными СМИ, организованного на территории французского аэропорта Ле-Бурже. Американец отметил, что считает важным вести диалог между Вашингтоном и Москвой.

С российской стороной мы не общались три с половиной года. Я считаю важным, что произошел диалог... Вчера общался с министром Лавровым, поговорили с ним очень прямо и сообщили ему о некоторых аспектах встречи с украинцами. Марко Рубио, госсекретарь США

Напомним, что накануне российский министр по иностранным делам Сергей Лавров провел телефонный разговор с Марко Рубио. Последний проинформировал Москву о прошедших в Париже контактах с украинскими партнреами и представителями европейских государств. Во встрече был заявлен также специальный посланник президента-республиканца из Белого дома Стивен Уиткофф. Во внешнеполитическом ведомстве России указали, что контакты с Госдепом США состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю Владимира Путина с Уиткоффом в Петербурге.

Рубио: важно понять, возможно ли достичь мира на Украине в скором времени.

Фото и видео: YouTube / ANI News