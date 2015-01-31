Рубио: важно понять, возможно ли достичь мира на Украине в скором времени

В Госдепе оценили переговорный процесс по мирному урегулированию на Украине.

Американский государственный секретарь Марко Рубио заявил о том, что необходимо в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь мирного урегулирования регионального кризиса на украинской территории в скором времени. Соответствующей информацией иностранный дипломат из Вашингтона поделился в рамках брифинга с местными СМИ, организованного на территории французского аэропорта Ле-Бурже. Дополнительно он ответил на вопрос журналистов о предоставлении киевскому режиму гарантий по безопасности. Руководитель внешнеполитической службы США отметил, что пока что администрация Дональда Трампа не готова обсуждать этот вопрос в публичном пространстве, так как важно говорить о конкретике. Марко Рубио уточнил, что проблематика поднимается на каждой рабочей встрече, посвященной урегулированию конфликта. При этом страны-члены Европейского союза должны быть вовлечены в процесс. Это необходимо коллективному Брюсселю для того, чтобы отмена антироссийского санкционного давления могла стать частью соглашения с Москвой.

Нам нужно понять сейчас в течение нескольких дней, возможно ли это в краткосрочной перспективе, потому что если нет, то мы просто будем двигаться дальше с нашей стороны. Это не будет продолжаться вечно... США 3 года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом. Марко Рубио, госсекретарь США

Госдеп подтвердил отставку посла США на Украине.

Фото и видео: YouTube / ANI News