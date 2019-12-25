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Житель Мурино собрался доехать до Владивостока на самокате
Сегодня, 13:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Мурино собрался доехать до Владивостока на самокате

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Как сообщил Денис Соляник, старт поездки запланирован на конец апреля – начало мая. Планируется, что маршрут составит более 12 тысяч километров и займёт полгода по продолжительности.

Петербуржец, проживающий в Мурино, собрался во Владивосток на самокате. Об этом сообщило издание Peterburg2.

Как сообщил Денис Соляник, старт поездки запланирован на конец апреля – начало мая. Планируется, что маршрут составит более 12 тысяч километров и займёт полгода по продолжительности. Поездка будет совершаться исключительно на обычном самокате (не электросамокате). Петербуржец собирается ночевать в палатке между городами, а в населенных пунктах решать по ситуации.

Денис Соляник отметил, что спонсоров у него нет, своих средств ему хватит примерно на несколько месяцев. Также он добавил, что в пути у него будет заработок.

Молодой человек 2 года назад уже катался на велосипеде до Крыма, а после этого в Казань.

Фото: pixabay

Теги: владивосток, мурино
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости Ленинградской области,

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