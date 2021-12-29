Стало известно, какую погоду принесет циклон на следующей неделе

В Северной столице в течение 7 дней продолжат идти осадки.

Оттепель не покинет Петербург на следующей неделе. Об этом сообщил метеоролог Юрий Куткевич "Невским Новостям".

Передняя часть обширного циклона принесет в Северную столицу потепление. Температура воздуха с понедельника, 14 февраля, по пятницу, 18 февраля, составит около 0...+2 градусов. Лишь к выходным немного похолодает, столбики термометров покажут -4...-7 градусов. В регионе будет бушевать юго-западный, южный ветер. В городе продолжат идти осадки в виде мокрого снега. Лишь к 19 февраля холодные воздушные массы принесут в Северную столицу небольшой снежок, дождя на выходных быть не должно. Атмосферное давление будет пониженным.

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