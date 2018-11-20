Специалисты назвали города, которые через 80 лет могут стать необитаемыми

Некоторые населенные пункты не переживут глобального потепления.

Глобальное потепление может обернуться катастрофой: многие населенные пункты станут непригодными для жизни людей из-за изменения климата. Издание Business Insider назвало десять городов, которые могут опустеть в 2100 году.

Так, на первом месте в списке находятся Майями и Новый Орлеан. Этим городам грозят наводнения. По прогнозам экспертов, если уровень моря поднимется на 90 см, то треть Нового Орлеана окажется под водой.

Тем временем Чикаго одолеет жара. В 1995 году от зноя погибло 700 жителей штата. Напомним, тогда температура воздуха достигала плюс 41 °С, а влажность – 85 %. По словам ученых, повториться такое может в любой момент.

Согласно сведениям специалистов, к 2070 году летние температуры в Дубае могут вырасти до плюс 45 °С, а влажность до 95 % (к слову, этот показатель является смертельно опасным). То же самое может случиться с Абу-Даби, где столбик термометра может подняться до плюс 52 °С. Тепловые удары ждут также в Шанхае, где может случиться около пяти волн аномальной жары.

Пекин ждет не менее печальная участь. Он может пасть от смога, а Нью-Дели – от жары и промышленных загрязнений одновременно. Лагос и Бангладеш могут вовсе исчезнуть с лица Земли из-за повышения уровня моря.

Сотрудники издания Business Insider пояснили, что составили этот рейтинг не для того, чтобы запугать землян, а для того, чтобы предупредить местных властей о возможной опасности. Возможно им удастся предотвратить катастрофу.

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Видео: YouTube / Shtorm 777