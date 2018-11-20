В открытом космосе обнаружили пустой мусорный пакет

Эта вещь могла случайно вылететь из люка космического корабля.

Астрономы обнаружили в открытом космосе необычный объект, который движется вокруг Земли по странной траектории. Об этом сообщает издание The Sun.

Предполагается, что этот объект является космическим мусором, который случайно мог вылететь из люка корабля. Эксперты не могут сказать, когда и с какой именно ракеты он выпал. Ученые полагают, что находка может быть пустым мусорным пакетом или сверхлегкой фольгой.

По словам специалистов, объект имеет длину около трех метров, и он должен вращаться совершенно в противоположном направлении, чем сейчас.

Отметим, что пустой мусорный пакет зафиксировали с помощью телескопа ATLAS (Астероидная система предупреждения о столкновениях) на Гавайях. После его изучили эксперты обсерватории Northolt Branch. Находку назвали A10bMLz.

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