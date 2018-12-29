ВЦИОМ: "Почти 30% россиян сортируют бытовой мусор"

Из опрошенных 47% сказали, что они хотели бы сортировать отходы, но им некуда потом это выбрасывать,

Специалисты ВЦИОМ выяснили, что 27% россиян сортируют бытовой мусор и 33% сдают опасные отходы (градусники, ртутные лампы, батарейки и т.д.) в специальные пункты приема. Результаты опросов опубликовал ТАСС.

Также удалось выяснить, что доля сортирующих отходы была бы гораздо выше, если бы у людей была такая возможность. Из опрошенных 47% сказали, что они хотели бы сортировать отходы, но им некуда потом это выбрасывать, 11% респондентов ни при каких условиях не согласны сортировать отходы.

Специалисты ВЦИОМ рассчитали еще один показатель: 54% опрошенных не покупают товары из биоразлагаемых материалов, а 35% хотели бы покупать, будь у них такая возможность.

В опросе приняли участие 1600 человек.

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