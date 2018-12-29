ВЦИОМ: "Почти 30% россиян сортируют бытовой мусор"

Специалисты ВЦИОМ выяснили, что 27% россиян сортируют бытовой мусор и 33% сдают опасные отходы (градусники, ртутные лампы, батарейки и т.д.) в специальные пункты приема. Результаты опросов опубликовал ТАСС.
Также удалось выяснить, что доля сортирующих отходы была бы гораздо выше, если бы у людей была такая возможность. Из опрошенных 47% сказали, что они хотели бы сортировать отходы, но им некуда потом это выбрасывать, 11% респондентов ни при каких условиях не согласны сортировать отходы.
Специалисты ВЦИОМ рассчитали еще один показатель: 54% опрошенных не покупают товары из биоразлагаемых материалов, а 35% хотели бы покупать, будь у них такая возможность.
В опросе приняли участие 1600 человек.
Ранее на Piter.TV: Мусорные бунты России - итоги 2018 года.
Фото: pixabay
Оставить комментарий