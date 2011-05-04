Стало известно, какая погода будет в Петербурге на следующей неделе

R выходным на термометрах за окнами горожане увидят +15 градусов.

Прохладная и дождливая погода не покинет Петербург на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В первый день недели воздух прогреется до +11 градусов. Во вторник большого потепления ждать не стоит, температура воздуха днем составит около +12 градусов. К концу рабочих будней столбики термометров покажут +12...+14 градусов. А к выходным на термометрах за окнами горожане увидят +15 градусов.

От зонтов отказаться не выйдет. Всю неделю будут идти дожди.

Ранее на Piter.tv: потепление не придет в Ленобласть 16 мая.

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