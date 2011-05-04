  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, какая погода будет в Петербурге на следующей неделе
Сегодня, 17:56
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, какая погода будет в Петербурге на следующей неделе

0 0

R выходным на термометрах за окнами горожане увидят +15 градусов. 

Прохладная и дождливая погода не покинет Петербург на следующей неделе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В первый день недели воздух прогреется до +11 градусов. Во вторник большого потепления ждать не стоит, температура воздуха днем составит около +12 градусов. К концу рабочих будней столбики термометров покажут +12...+14 градусов. А к выходным на термометрах за окнами горожане увидят +15 градусов. 

От зонтов отказаться не выйдет. Всю неделю будут идти дожди. 

Ранее на Piter.tv: потепление не придет в Ленобласть 16 мая.

Фото: Pexels

Теги: погода, природа, прогноз
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии