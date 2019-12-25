Стало известно, как пройдут школьные линейки в Сосновом Бору

Мероприятия в основном посетят ученики первых и одиннадцатых классов.

В День знаний школьные линейки в Сосновом Бору 1 сентября во всех школах Соснового Бора пройдут в особом формате. Так, на nоржества соберутся только ученики 1-ых и 11-ых классов. Об этом сообщила председатель комитета образования городской администрации Наталия Шустрова.

В качестве исключения в условиях эпидемии, к линейке допустят также пятиклассников из лицея № 8.

Напомним, что согласно требованиям Роспотребнадзора, на мероприятиях 1 сентября допускается до 240 учеников и родителей. При этом необходимо будет соблюдать "масочный" режим.

Ранее мы рассказали о том, что прокуратура обнаружила свыше 70 нарушений в работе детских лагерей в Ленобласти.

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