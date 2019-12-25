Прокуратура обнаружила свыше 70 нарушений в работе детских лагерей в Ленобласти

Всего было вынесено 26 представлений.

В Ленинградской области прошли рейды по выявлению нарушения в работе детских лагерей с участием сотрудников прокуратуры. В общей сложности специалистами было обнаружено более 70 нарушений по различным параметрам. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основные нарушения касались медицинского обслуживания. В одном лагере не оказалось лекарственных препаратов, которые необходимо предоставить по закону, а у некоторых учреждений и вовсе не было лицензии на ведение медицинской деятельности.

Также выявлен лагерь, сотрудники которого не имели педагогического образования и учреждения, обходившиеся без огнетушителей, пожарных сирен и видеокамер.

В общей сложности руководству лагерей-нарушителей вынесли 26 представлений. До судебного разбирательства доведено 6 исков.

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Фото: Piter.TV