В школах Ленобласти состоятся линейки 1 сентября

Торжества пройдут в условиях коронавирусных ограничений.

В День знаний школы Ленинградской области проведут очные торжественные линейки в особом формате. Мероприятия пройдут с учетом ограничений по COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на новое постановление, подписанное Александром Дрозденко.

Таким образом, 1 сентября торжества будут длиться по полчаса с участием не более 120 человек. Если погодные условия позволят, линейки можно будет проводить на открытом воздухе.

Кроме того, уроки в школах начнутся с обязательной термометрии всех учеников и использовании антисептика. Будут соблюдаться и другие предписания Роспотребнадзора.

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Фото: Piter.TV