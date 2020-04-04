Стало известно, как преимущественно передается коронавирус

С этим типом передачи вируса связано подавляющее большинство заболеваний.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 96% случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 связано с капельным путем передачи вируса. Как отметила Попова, 4-6% у разных исследователей составляет передача вируса воздушным путем. Глава Роспотребнадзора отметила, что это связано с тем, что "вирус тяжелый и передается в капле". Этим и вызван ряд ограничительных мер, добавила она.

Анна Попова также обратила внимание на то, что почти 25% от общего числа инфицированных коронавирусом в России не имеют никаких симптомов заражения.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве было подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом. Как отмечают в оперштабе Москвы, 210 человек из заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет.

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