Стало известно, как отличить свиной грипп от коронавируса. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьёва 2 декабря на пресс-конференции.
По словам Соловьевой, грипп протекает более молниеносно, его начало более тяжёлое, с интоксикацией, а инкубационный период короче, чем у коронавирусной инфекции. Она добавила, что коронавирусная инфекция характеризуется осложнением пневмонии, при гриппе тоже бывает, но реже.
Основные признаки болезни — её острое начало, очень высокая температура, интоксикация, выраженный фарингит.
Напомним, что в Роспотребнадзоре сообщили, что первые случаи свиного гриппа выявили в Петербурге. По словам Катаевой, летальных случаев в Петербурге нет. Речь идет о случаях, которые подтверждены лабораторно. В группу риска свиного гриппа попадают дети младше шести лет, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями.
Ранее в Петербурге на 20% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За неделю в Северной столице зафиксировали превышение уровня эпидемического порога по заболеваемости гриппом и другими ОРВИ почти на 20%. Число новых случаев заболевания по коронавируса за неделю увеличилось на 28%, число госпитализируемых увеличилось на 22%.
В связи с этим дополнительно развернуто более 200 коек в больнице Святого Георгия, в Александровской больнице и больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова". Всего в восьми городских стационарах развернуто 2 003 инфекционных койки.
Фото: Piter.tv
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