Основные признаки болезни — её острое начало, очень высокая температура, интоксикация, выраженный фарингит.

Стало известно, как отличить свиной грипп от коронавируса. Об этом рассказала начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьёва 2 декабря на пресс-конференции.

По словам Соловьевой, грипп протекает более молниеносно, его начало более тяжёлое, с интоксикацией, а инкубационный период короче, чем у коронавирусной инфекции. Она добавила, что коронавирусная инфекция характеризуется осложнением пневмонии, при гриппе тоже бывает, но реже.

Основные признаки болезни — её острое начало, очень высокая температура, интоксикация, выраженный фарингит.

Напомним, что в Роспотребнадзоре сообщили, что первые случаи свиного гриппа выявили в Петербурге. По словам Катаевой, летальных случаев в Петербурге нет. Речь идет о случаях, которые подтверждены лабораторно. В группу риска свиного гриппа попадают дети младше шести лет, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями.

Ранее в Петербурге на 20% увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. За неделю в Северной столице зафиксировали превышение уровня эпидемического порога по заболеваемости гриппом и другими ОРВИ почти на 20%. Число новых случаев заболевания по коронавируса за неделю увеличилось на 28%, число госпитализируемых увеличилось на 22%.

В связи с этим дополнительно развернуто более 200 коек в больнице Святого Георгия, в Александровской больнице и больнице №3 им. И.И. Скворцова-Степанова". Всего в восьми городских стационарах развернуто 2 003 инфекционных койки.

Фото: Piter.tv