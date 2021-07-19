Стало известно, как чувствует себя госпитализированный с COVID-19 Боярский

Депутат Государственный думы Сергей Боярский рассказал порталу 78.ru о состоянии отца Михаила Боярского, ранее госпитализированного с коронавирусом.
По словам депутата, в настоящее время медики Боткинской больницы оценивают состояние народного артиста России как стабильное. Ранее Боярский вакцинировался от ковида. По словам Боярского-младшего, именно вакцинация смогла предотвратить развитие вируса.
О том, что Боярский заболел коронавирусом, стало известно 14 июля. На момент госпитализации актер уже несколько дней переносил вирус.
Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки выявили 1938 новых заболевших коронавирусом.
Фото: Instagram / boyarskiy_official
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