В Петербурге за сутки выявили 1938 новых заболевших коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 1938 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.
Таким образом, количество случаев с 11 июля держится на одном уровне и не превышает 2 тыс. в сутки. 1298 человек были выписаны по выздоровлению, еще 102 человека ушли из жизни.
Общее количество случаев СOVID-19 в Петербурге за все время пандемии составило 505573.
Ранее в Смольном прокомментировали мнимую смерть после прививки от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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