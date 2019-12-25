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В Петербурге за сутки выявили 1938 новых заболевших коронавирусом
Сегодня, 11:19
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В Петербурге за сутки выявили 1938 новых заболевших коронавирусом

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Уровень заболеваемости, судя по официальной статистике, остановился на одном уровне.

За последние сутки в Петербурге выявили 1938 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, количество случаев с 11 июля держится на одном уровне и не превышает 2 тыс. в сутки. 1298 человек были выписаны по выздоровлению, еще 102 человека ушли из жизни.

Общее количество случаев СOVID-19 в Петербурге за все время пандемии составило 505573. 

Ранее в Смольном прокомментировали мнимую смерть после прививки от коронавируса. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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