Боярский опроверг слухи о своей госпитализации из-за коронавируса

По данным некоторых СМИ, артист уже болеет седьмой день, но в больницу он попал только три дня назад.

Народного артиста России Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в Боткинскую больницу. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке". По данным канала, артист уже болеет седьмой день, но в больницу он попал только три дня назад.

Сам актер опроверг такие сведения в комментарии для телеканала "Звезда", отметив, что поступающая информация неверная. Как заявил РИА Новости представитель Боярского, актер дома, у него лишь подозрение на коронавирус

Ранее Боярский попросил горожан не ходить в Петербурге в шлепках и шортах.

Фото: Instagram / boyarskiy_official