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Боярский опроверг слухи о своей госпитализации из-за коронавируса
Сегодня, 10:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Боярский опроверг слухи о своей госпитализации из-за коронавируса

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По данным некоторых СМИ, артист уже болеет седьмой день, но в больницу он попал только три дня назад.

Народного артиста России Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в Боткинскую больницу. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке". По данным канала, артист уже болеет седьмой день, но в больницу он попал только три дня назад. 

Сам актер опроверг такие сведения в комментарии для телеканала "Звезда", отметив, что поступающая информация неверная. Как заявил РИА Новости представитель Боярского, актер дома, у него лишь подозрение на коронавирус

Ранее Боярский попросил горожан не ходить в Петербурге в шлепках и шортах.

Фото: Instagram / boyarskiy_official

Теги: коронавирус, михаил боярский
Категории: Картина дня, Новости России, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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