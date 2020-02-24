Стало известно, из-за чего перевернулась легковушка на Пулковских высотах

Петербуржцы поделись видео и фото в соцсетях.

Вчера, 23 февраля, в соцсети петербуржцы выложили фото и видео перевернувшейся легковушки на Пулковских высотах. Автор фото предположил, что водитель не справился с управлением. Информации о том, что произошло и есть ли пострадавшие, не было.

Через некоторое время в комментариях под записью написала Ирина, которая является водителем машины.

"Ребята, мне бы найти водителя рейсового автобуса, который ехал в Санкт-Петербург в это время, чтобы посмотреть в его честные глаза. И спросить его, почему он стал перестраиваться в правый ряд без поворотников. У меня была одна альтернатива: либо въехать в него с людьми, либо тормозить и будь что будет. Наверное, Бог спас ради детей. Жалко, что у ребят, кто ехал сзади, не было видеорегистратора. Всем спасибо кто помог мне сегодня!" — рассказала Ирина.

Ранее мы писали, что выстреливший в супругу петербуржец попросил себя расстрелять.

Видео: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".