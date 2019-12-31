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Выстреливший в супругу петербуржец попросил себя расстрелять
Сегодня, 16:00
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Arinablinova

Выстреливший в супругу петербуржец попросил себя расстрелять

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Суд ограничился помещением в СИЗО.

В понедельник, 24 февраля, Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в преступлении против своей жены. Об это рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно данным следствия, несколько дней ранее житель Северной столицы поссорился с супругой, после чего не сдержал свой гнев и выстрелил в её голову из пневматического ружья. 

Мужчина согласился с обвинениями суда, но лишь частично. Он рассказал, что не собирался убивать супругу, а также заявил, что невероятно любит ее, а она  — его. В заключении свого выступления, петербуржец попросил себя расстрелять.

Суд же ограничился решением поместить стрелявшего в следственный изолятор до 20 апреля 2020 года.

Ранее мы писали, что на Рижской улице мужчина выстрелил жене в голову из ружья.

Фото: pexels 

 

 

 

Теги: выстрел в голову, домашнее насилие, муж и жена, ссора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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