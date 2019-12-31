Выстреливший в супругу петербуржец попросил себя расстрелять

Суд ограничился помещением в СИЗО.

В понедельник, 24 февраля, Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в преступлении против своей жены. Об это рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно данным следствия, несколько дней ранее житель Северной столицы поссорился с супругой, после чего не сдержал свой гнев и выстрелил в её голову из пневматического ружья.

Мужчина согласился с обвинениями суда, но лишь частично. Он рассказал, что не собирался убивать супругу, а также заявил, что невероятно любит ее, а она — его. В заключении свого выступления, петербуржец попросил себя расстрелять.

Суд же ограничился решением поместить стрелявшего в следственный изолятор до 20 апреля 2020 года.

Ранее мы писали, что на Рижской улице мужчина выстрелил жене в голову из ружья.

Фото: pexels