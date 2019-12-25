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На Рижской улице мужчина выстрелил жене в голову из ружья
Сегодня, 10:05
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arteliseev

На Рижской улице мужчина выстрелил жене в голову из ружья

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Женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в жилом доме №16 на Рижской улице его сосед выстрелил жене из ружья в голову.

Полиция приехала на место происшествия и задержала подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения. 

По предварительной версии, мужчина выстрелил в голову своей жене во время внезапно возникшей ссоры. Пострадавшая была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой и оскольчатым переломом височной кости.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что в результате ссоры в петербургском ресторане посетителю выстрелили в голову.

Фото: Pixabay

Теги: выстрел, криминал, мвд, питер, ружье, сводка, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Картина дня,

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