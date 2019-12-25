На Рижской улице мужчина выстрелил жене в голову из ружья

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в жилом доме №16 на Рижской улице его сосед выстрелил жене из ружья в голову.
Полиция приехала на место происшествия и задержала подозреваемого в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительной версии, мужчина выстрелил в голову своей жене во время внезапно возникшей ссоры. Пострадавшая была госпитализирована с открытой черепно-мозговой травмой и оскольчатым переломом височной кости.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили, что в результате ссоры в петербургском ресторане посетителю выстрелили в голову.
Фото: Pixabay
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