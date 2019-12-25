На Пулковских высотах в Петербурге перевернулся автомобиль

Что именно произошло и есть ли пострадавшие неизвестно.

В воскресенье, 23 февраля, жители города стали свидетелями последствий ДТП, произошедшего на Пулковских высотах. . Об этом рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автор фотографии предполагает, что водитель мог не справиться с управлением. Сейчас на место происшествия прибыли сотрудники Правоохранительных органов, спасатели и врачи. Что произошло на самом деле и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее мы писали, что "Hyundai" влетел в "Volkswagen" на перекрестке Белы Куна и Пражской.

Фото: vk.com/spb_today