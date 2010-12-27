Стало известно, где построят единый кампус СПбГУ

Университет переедет в Пушкинский район.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение федеральным органам исполнительной власти выделить средства на строительство единого кампуса СПбГУ, сообщается в пресс-службе главного петербургского университета.

Кампус планируют возвести в Пушкинском районе. В его состав войдут научно-технологические комплексы, учебные корпуса и лаборатории, многочисленные объекты спортивной инфрастуктуры и конгресс-центр. Студенты Университета, включая жителей города и области, смогут жить в общежитиях на территории, места хватит 25 тысячам людей. Концепцию крупного учебного новостроя разработала группа под руководством министра экономического развития, администраций города и области и представителей Университета.

Вместе со строительством кампуса будет идти развитие инженерной и транспортной инфрастуктуры района. Обещается линия скоростного трамвая и переезд через железную дорогу.

Обсуждение переезда университета властями шло еще весной этого года. Решение о начале строительство долго не принималось.

Ранее Piter.tv рассказывал, что СПбГУ попал в британский топ вузов по трудоустройству выпускников.

Фото: spbu.ru