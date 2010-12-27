СПбГУ попал в британский топ вузов по трудоустройству выпускников

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала рейтинг мировых вузов, которые отличаются наибольшей трудоустроенностью выпускников. Почетное место в списке занял СПбГУ. Университет занимает второе место, как и в прошлом году. Единственным вузом, который смог опередить петербургский, стал МГУ.
В пятерку лидеров также попал российский НИУ ВШЭ. Таким образом заведение в 2019 году улучшил свою позицию в рейтинге.
В общей сложности в списке заявлено 500 вузов. Из них только 13 являются российскими.
Ранее Piter.tv писал о том, что китайские студенты перевелись из украинских ВУЗов в петербургские.
Фото: gov.spb.ru
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