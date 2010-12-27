Китайские студенты перевелись из украинских ВУЗов в петербургские

Сегодня в северной столице учится около 8 тысяч студентов из Поднебесной.

Всплеск обращений от китайской молодежи, обучавшейся в ВУЗах Украины, зафиксировали в прошлом году, сообщает издание "Петербургский дневник" со ссылкой на врио Генерального консула КНР в Петербурге Чжан Вэй.

По его словам, сегодня в Петербурге учится около 8 тысяч китайских студентов, половина из них охватила три главных петербургских ВУЗа – СПбГУ, СПб Политехнический университет им. Петра Великого и РГПУ им. Герцена.

"Думаю, что город с такой образовательной базой мог бы привлекать больше наших студентов. Приведу в пример Сингапур – там учится 40 тысяч граждан КНР, при этом я вовсе не уверен, что уровень образования в вузах там сильно выше", – отметил врио Генконсула.

Петербург привлекает иностранных студентов еще и потому что российское образование дешевле, чем европейское или американское, а для многих китайских семей это важный критерий при выборе места учебы.

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Фото: herzen.spb.ru