Петербург стремится получить субсидии на внутренний туризм

Город хочет стать участником программы по стимулированию туризма.

Сейчас в Санкт-Петербурге проходит 23-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Некоторые мероприятия посетил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает "Петербургский дневник". По его словам, региональные власти стараются сделать город участником новой федеральной программы по стимулированию внутреннего туризма.

"Федеральное агентство по туризму совместно с Министерством транспорта разрабатывают меры по увеличению доступности авиаперелетов внутри страны. Петербург должен стать частью этой программы", – считает Беглов.

Смысл этой инициативы – сделать перемещения по стране доступнее. Один из пунктов – субсидирование туроператоров на авиаперевозки. Это новейший подход: раньше субсидии получали только авиакомпании.

Данную инициативу поддерживает вице-премьер РФ Ольга Голодец. Сейчас она также в Петербурге, где участвует в работе Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. Ранее Голодец уже помогала Петербургу доказать необходимость внесения города в другую программу – "курортного сбора".

Также Беглов сообщил о том, что региональные власти намерены добиваться увеличения прямых рейсов из Пулково в другие российские города. Развитие внутреннего туризма, как считает губернатор, – важное направление для развития Петербургской экономики.

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