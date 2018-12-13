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Смольный и ЗакС обсуждают возможность переезда СПбГУ в Пушкин
Сегодня, 9:09
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lesjasap

Смольный и ЗакС обсуждают возможность переезда СПбГУ в Пушкин

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Требования высотного строительства не подходят для университета.

В Смольном подготавливают документы для переезда СПбГУ в Пушкин. Для этого депутатам необходимо одобрить поправки в высотный регламент бывших сельскохозяйственных территорий. За инициативу выступают чиновники из КГИОПа. Информацию о проведенных обсуждениях подтвердила пресс-служба правительства города. Чиновники встретились с парламентариями днем 20 мая.

В частности, для переезда вуза необходимо изменить требования по высотному строительству. Сейчас показатели не должны превышать 18 метров. Однако,  в СПбГУ отметили, что этого недостаточно для учебного комплекса. Напомним, что для СПбГУ власти города выделили в Пушкине территорию в 300 га. Власти Ленинградской области предлагают участок в Гатчине.

На сегодняшний момент решение об объединении университета в единый кампус еще не принято. Ситуацию обсудят на заседании попечительского совета, который состоится при участии Дмитрия Медведева летом 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что КРТИ объявил улицы, которые перекроют к 316-летию Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: высотное строительство, депутаты, закс, кгиоп, переезд спбгу, смольный, спбгу
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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